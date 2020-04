Österreich: Mundschutzpflicht in Supermärkten

In den meisten Lebensmittelgeschäften und Drogerien in Österreich müssen die Menschen aufgrund der Corona-Virus-Krise nun Mundschutz tragen.

Von LW-Korrespondent Stefan Schocher (Wien)

Andreas steht im Eingangsbereich eines Supermarkts in einem Randbezirk Wiens. Die Sonne scheint, er trägt eine Maske. Kunden kommen in den Markt. Und wie ein Mantra trägt er vor: „Masken erhalten sie beim Bezahlen an der Kasse.“ Sein Job ist es an diesem Tag zu schauen, dass nicht zu viele Leute in den Markt kommen – nicht Masken auszuteilen. Immer wieder schweift sein Blick durch die Regalreihen. „Gedränge soll halt keines aufkommen“, sagt er.

Generelle Maskenpflicht im Gespräch