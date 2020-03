Österreich: Corona-Fehler und Corona-Vorsprung

Nur Tirol trübt die sonst so herzeigbare Krisenbilanz der Alpenrepublik im Umgang mit der Pandemie - eine Zwischenbilanz.

Von LW-Korrespondent Andreas Schwarz (Wien)

Einen Monat ist es her, dass das Corona-Virus auch in Österreich aufschlug: Ein aus der Lombardei stammendes junges Pärchen wurde positiv auf Covid-19 getestet. Die Frau arbeitete in einem Innsbrucker Hotel. Nach Tagen der täglich rapportierten Verdachtsfälle also „endlich“ ein echter – und der Beginn des Corona-Wahnsinns hatte noch etwas Nachlässig-Heiteres.

Vor dem sofort abgesperrten Hotel berichtete ein atemloser Reporter im Fernsehen live, dass niemand hinein und niemand heraus dürfe, derweil hinter ihm seelenruhig ein Mann mit Roller aus der Hoteltür trat, vom Wache stehenden Polizisten unbehelligt ...