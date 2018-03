Grausiger Fund in Koblenz: Auf dem Hauptfriedhof wurde vergangene Woche die Leiche eines Obdachlosen gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Der 59-Jährige wurde nämlich enthauptet.

Obdachloser in Koblenz enthauptet

Eric Hamus Grausiger Fund in Koblenz: Auf dem Hauptfriedhof wurde vergangene Woche die Leiche eines Obdachlosen gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Der 59-Jährige wurde nämlich enthauptet.

Nach dem brutalen Tod eines Obdachlosen in Koblenz wendet sich die Polizei nun auf der Suche nach neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Bislang nämlich fehlen jegliche Anhaltspunkte zu dieser grausigen Tat. Das hat Kriminaldirektor Jürgen Süs am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bestätigt.



Fest steht bislang nur, dass der 59-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Das habe die Obduktion ergeben, so Süs. Der oder die Täter seien derart brutal vorgegangen, dass dem Opfer der Kopf abgetrennt wurde. Die Tat habe sich wohl in der Nacht zum Freitag zugetragen. Die Leiche wurde am nächsten Morgen im Bereich des Pulverturms entdeckt.



Eine Luftaufnahme zeigt den Fundort. Dort wurde die Leiche am Freitagmorgen gefunden. Polizei Koblenz

Freundlich und gebildet



Bei dem Opfer handelt es sich um einen der Polizei bekannten Obdachlosen, der sich regelmäßig in der Innenstadt oder auf dem Friedhof aufgehalten habe. Dort hatte sich der Unglückliche auch ein notdürftiges Nachtlager eingerichtet. Der 59-Jährige wird von der Polizei als freundlich, zurückhaltend und gebildet beschrieben. Er habe sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt und kaum Alkohol und keine Drogen zu sich genommen. Er sei im Begriff gewesen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, meinte ein Polizeisprecher.

Gerd Michael Straten war laut Polizeisprecher im Begriff gewesen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Polizei Koblenz

In der Koblenzer Obdachlosenszene sorgt der Mord inzwischen für Beunruhigung. Mit einer Flugblattaktion wollen die Behörden am Wochenende dem oder den Tätern auf die Spur kommen. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz hat inzwischen auch eine Belohnung von 10 000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Die Polizei hat zu diesem Zweck eine Internetseite eingerichtet.



Mit einem Flugblatt bittet die Polizei um Mithilfe an dem Mord. 10 000 Euro Belohnungen wurden ausgesetzt. Sascha Ditscher/dpa