Barack Obamas Memoiren „Ein gelobtes Land“ werden in Teilen der USA so sehnsüchtig erwartet wie ein neues iPhone. Der Verkauf des ersten Bandes beginnt am Dienstag.

Obamas Memoiren „Ein gelobtes Land“ erschienen

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington) Schlag Mitternacht plant der legendäre Buchladen „Kramer's“ am Dupont Circle in Washington die Türen für den Verkaufsstart des ersten Teils der Erinnerungen Barack Obamas zu öffnen. Eine Stunde, zu der Buchläden sonst bestenfalls einen neuen „Harry Potter“ auf den Markt bringen. Nicht minder ambitioniert ist „Politics and Prose“, eine andere Institution in der amerikanischen Hauptstadt ...