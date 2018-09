„Er hat uns zu besseren Präsidenten gemacht, so wie er den Senat besser gemacht hat, so wie er dieses Land besser gemacht hat“, sagte Obama am Samstag in der Nationalen Kathedrale in der US-Hauptstadt.

International 15

Obama und Bush würdigen McCain bei Trauerfeier

„Er hat uns zu besseren Präsidenten gemacht, so wie er den Senat besser gemacht hat, so wie er dieses Land besser gemacht hat“, sagte Obama am Samstag in der Nationalen Kathedrale in der US-Hauptstadt.

(dpa) - Bei der zentralen Trauerfeier in Washington haben die früheren US-Präsidenten Barack Obama und George W. Bush den verstorbenen Senator John McCain gewürdigt. „Er hat uns zu besseren Präsidenten gemacht, so wie er den Senat besser gemacht hat, so wie er dieses Land besser gemacht hat“, sagte Obama am Samstag in der Nationalen Kathedrale in der US-Hauptstadt.

Obamas Amtsvorgänger Bush sagte über McCain: „Er war ehrenhaft, immer anerkennend, dass seine Kontrahenten immer noch Patrioten und Menschen waren.“ Bush fügte hinzu: „Im Angesicht der Herrschenden bestand McCain darauf: Wir sind besser als das. Amerika ist besser als das.“ McCain habe „Machtmissbrauch“ verachtet.

McCain hatte die Präsidentenwahl 2008 als Kandidat der Republikaner gegen den Demokraten Obama verloren. Im Jahr 2000 unterlag er Bush in den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner.

15 Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell (links) und Paul Ryan, Sprecher des Abgeordnetenhauses. AFP Die Familie von John McCain wartet darauf, dass die Ehrengarde den Sarg des verstorbenen Senators vorbeiträgt. AFP Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP Members of the McCain family watch joint service members carry the casket of Senator John McCain from the US Capitol to a motorcade that will ferry him to a funeral service at the National Cathedral in Washington, DC, on September 01, 2018. - McCain's remains will be taken to the Washington National Cathedral for a memorial service. (Photo by JIM LO SCALZO / POOL / AFP) AFP Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP Cindy McCain, Witwe des Verstorbenen, bei der Kranzniederlegung. AFP Cindy McCain, Witwe des Verstorbenen, bei der Kranzniederlegung. AFP Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden. AFP Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP Roberta McCain, Mutter des verstorbenen US-Senators John McCain. AFP Amazon CEO Jeff Bezos (L) and is wife MacKenzie arrive at the Washington Cathedral to attend the service for late Senator John McCain on September 1st, 2018 in Washington DC. (Photo by Jim WATSON / AFP) AFP Eine militärische Ehrengarde trägt den Sarg des verstorbenen Senators. AFP

US-Präsident Donald Trump nahm an der Trauerfeier für seinen innerparteilichen Widersacher in Washington nicht teil. Er besuchte stattdessen seinen Golfclub im benachbarten Bundesstaat Virginia.

Obama sagte: „Präsident Bush und ich gehören zu den wenigen Glücklichen, die gegen John auf der höchsten Ebene der Politik antreten konnten.“ McCain habe verstanden, „dass manche Prinzipien über Politik hinausgehen, dass manche Werte über Parteien hinausgehen. Deswegen hat er eine freie und unabhängige Presse als lebenswichtig für eine gute Debatte verteidigt.“ Dies kann als Seitenhieb auf Trump verstanden werden, der einen Großteil der US-Medien immer wieder verunglimpft und ihnen unterstellt, bewusst unwahr zu berichten.

McCain habe daran geglaubt, auch die andere Seite zu hören, sagte Obama. Er habe außerdem gewusst, dass Demokratie nicht funktioniere, wenn man die Wahrheit aus Gründen politischer Opportunität beugt.