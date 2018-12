Nur ein Minibudget für die Eurozone

Beim EU-Gipfel in Brüssel setzt sich Emmanuel Macrons Reformdrang nur mühsam durch. Zwar ist der französischen Traum eines Budgets für die Eurozone erfüllt. Allerdings ist er eher minimalistisch ausgerichtet.

„Es ist ein wichtiger Schritt nach vorne, für den wir viel gekämpft haben“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Rande des EU-Gipfels von Donnerstag und Freitag in Brüssel. Und tatsächlich: Schon seit Langem kämpft Paris für das, was am Freitag schwarz auf weiß in einer der Erklärungen des EU-Gipfels stand: Die Eurozone wird bald über ein eigenes Budget verfügen.



Im Gipfel-Jargon liest dieser Durchbruch sich allerdings etwas mühsamer: „Im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens beauftragen wir die Eurogruppe, an der Gestaltung, den Modalitäten der Umsetzung und dem Zeitplan eines Haushaltsinstruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums zu arbeiten“, lautet es im Text, der am Freitag von den Staats- und Regierungschefs der EU angenommen wurde ...