Nun kommt Schokolade mit Cannabis

Das kanadische Unternehmen Canopy Growth bringt im Dezember ein neues Produkt auf den Markt – Dann treten in Kanada Richtlinien für essbare Produkte mit Cannabis in Kraft.

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa)

Jahrzehntelang war das Städtchen Smith Falls bei Ottawa Kanadas „Schokoladenhauptstadt“. 2007 aber stellte die Hershey Company dort die Produktion ein. Nun werden in Smith Falls bald wieder Schokoladenriegel gegossen. Mit einer besonderen Geschmacksrichtung: Cannabis.

Die Canopy Growth Corporation, weltweit einer der größten Produzenten von Cannabis, wird in Smith Falls künftig nicht nur Cannabispflanzen anbauen und den seit Oktober vergangenen Jahres in Kanada weitgehend legalisierten Markt für Cannabis sowie Abnehmer von medizinischem Cannabis in Europa beliefern ...