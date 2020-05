Null Neuinfizierte in Neuseeland

Neuseeland hat in den vergangenen 24 Stunden keine Covid-19-Neuinfizierte registriert. Die Premierministerin bleibt trotzdem vorsichtig.

Von LW-Korrespondent Matthias Stadler (Auckland)



Es hatte sich abgezeichnet: In den vergangenen Tagen meldeten die neuseeländischen Behörden jeweils nur noch wenige Neuinfizierte. Am Montagnachmittag um 13 Uhr Ortszeit dann die Nachricht, welche vielen Covid-19-Geplagten Hoffnung gibt. Null Neuinfizierte in den vergangenen 24 Stunden.

Das ist ein moralischer Meilenstein: Neuseeland ist eines der wenigen betroffenen Ländern weltweit, die diesen Durchbruch geschafft haben ...