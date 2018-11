Weil er als SS-Mann Wachdienst im österreichischen KZ Mauthausen geleistet hat, ist ein 95-jähriger jetzt in Berlin wegen Beihilfe zum Mord in 36.000 Fällen angeklagt worden.

NS-Verbrechen: Weitere Anklage gegen ehemaligen KZ-Wachmann

(KNA) - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den 95-jährigen Hans H. wegen seiner mutmaßlichen Tätigkeit als Wachmann im Konzentrationslager Mauthausen Anklage vor dem Landgericht Berlin erhoben. Dem Beschuldigten wird Beihilfe zum Mord in mehr als 36.000 Fällen vorgeworfen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag in Berlin mitteilte.

Demnach soll er im Zeitraum zwischen Sommer 1944 und Frühjahr 1945 dem "SS-Totenkopfsturmbann" im Konzentrationslager Mauthausen angehört haben. Dabei habe er Häftlinge und Märsche zu Arbeitskommandos bewacht. Während der Tatzeit wurden im Konzentrationslager Mauthausen mindestens 36.223 Menschen getötet. Größtenteils wurden die Menschen vergast, andere wurden erschossen oder durch "Totbadeaktionen" oder Injektionen getötet. Auch verhungerten und erfroren Lagerinsassen.

Hans H. habe - so der Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft - mit seiner Wachdiensttätigkeit die Tötungen der Lagerinsassen durch die Haupttäter fördern oder zumindest erleichtern wollen. Die späte Anklageerhebung geht auf eine geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2016 zurück. Danach sind auch solche Fälle als Beihilfe zum Mord strafrechtlich verfolgbar, in denen den Beschuldigten zwar keine persönliche Beteiligung an konkreten Tötungen nachgewiesen werden kann, wohl aber, dass sie - etwa als Angehörige der Wachmannschaften - in den organisierten Tötungsapparat eingebunden waren.