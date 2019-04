Notre-Dame: Gespenstische Bilder aus dem Inneren

Feuer, Rauch, Trümmer: Das Pariser Wahrzeichen Notre-Dame wurde bei einem Brand schwer beschädigt. Ein Blick ins Innere des Kirchenschiffs erlaubt einen Blick in die Flammenhölle.

Feuer, Rauch, Trümmer: Das Pariser Wahrzeichen Notre-Dame wurde bei einem Brand schwer beschädigt. Ein Blick ins Innere des Kirchenschiffs erlaubt einen Blick in die Flammenhölle.

(dpa/KNA/jt) - Es war ein Inferno, das weltweites Entsetzen auslöste: Ein Großfeuer hat am Montagabend in der weltberühmten Kathedrale im Herzen von Paris gewütet. Die Flammen fraßen sich kurz vor Ostern durch den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr brachte es in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle – kurz vor 10 Uhr waren die Löscharbeiten weitgehend abgeschlossen.

Fotos, die am späteren Montagabend im Inneren der verwüsteten Kathedrale entstanden sind, führen das schreckliche Ausmaß der Brandkatastrophe vor Augen. Während der Altar offenbar heil geblieben ist, klafft im Deckengewölbe von Notre-Dame ein riesiges Loch, das durch den Einsturz des Vierungsturms verursacht wurde.



6 Rauch steigt vor dem Altar im Inneren der Kathedrale Notre-Dame in Paris auf. Der Gottestisch scheint das verheerende Feuer einigermaßen überstanden zu haben. Bild: AFP/Philippe Wojazer

Rauch steigt vor dem Altar im Inneren der Kathedrale Notre-Dame in Paris auf. Der Gottestisch scheint das verheerende Feuer einigermaßen überstanden zu haben. Bild: AFP/Philippe Wojazer In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris war am Montag gegen 18.50 Uhr ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Bild: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa Flammen schlugen lichterloh aus dem Dachstuhl, der zu zwei Dritteln zerstört wurde. Bild: AFP/Ludovic Marin Blick durch den Haupteingang der Kathedrale. Bild: AFP/Philippe Wojazer Der brennende Spitzturm von Notre-Dame brach gegen 20 Uhr zusammen und schlug ein Loch in das Deckengewölbe. Bild: AFP/Philippe Wojazer A man stands on the banks of the Seine river in Paris on April 16, 2019, in the aftermath of a fire at Notre-Dame Cathedral that caused its spire to crash to the ground. - Crowds of stunned Parisians and tourists -- some crying, others offering prayers -- watched in horror in central Paris on April 15 night as firefighters struggled for hours to extinguish the flames engulfing the Notre-Dame Cathedral. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montagabend erklärt, das Schlimmste sei verhindert worden. Die Struktur der Kathedrale sei nach neun Stunden „erbittertem Kampf“ erhalten, die wichtigsten Kunstwerke habe man retten können. Der 96 Meter hohe hölzerne Vierungsturm aus dem 13. Jahrhundert brannte jedoch aus und stürzte ein.

Der 93 Meter hohe Spitzturm auf einem Archivbild aus dem Jahr 2018 (l.) und während des Brands am Montag. Um 20 Uhr stürzte der brennende Turm in sich zusammen. Bilder: AFP/Ludovic Marin und Geoffroy van Hasselt Combo: Luxemburger Wort

Zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann wurden beim Brandeinsatz verletzt. In anderen Berichten hieß es, der Feuerwehrmann sei durch niederregnendes Blei von den geschmolzenen Dächern schwer verletzt worden. Zur Ursache des Großfeuers hat sich die Staatsanwaltschaft schon in der Nacht festgelegt. Es gebe keine Hinweise auf einen Anschlag oder Brandstiftung. Ein Defekt oder Fehler bei den laufenden Renovierungsarbeiten habe den Brand ausgelöst.

Ein Großteil der Gebäudestruktur scheint intakt: Die Kathedrale am Tag nach dem Großfeuer. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa