(dpa) - Bei Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch drei Attentäter. Mindestens 18 Menschen wurden bei den Explosionen in der Stadt Maiduguri verletzt, wie die Polizei im Bundesstaat Borno am Montag mitteilte.



Bei dem ersten Anschlag am späten Sonntagabend sprengte sich demnach ein Mann in die Luft und tötete sich selbst und 13 weitere Menschen. Fünf Menschen wurden verletzt. Bei dem zweiten Anschlag sprengten sich zwei Frauen in die Luft, dabei wurden 13 Menschen verletzt.

Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu den Anschlägen, sie trugen jedoch die Handschrift der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram. Bei Anschlägen und Angriffen der sunnitischen Fundamentalisten im Nordosten Nigerias sind seit 2009 mindestens 20 000 Menschen getötet worden.