Nordkorea steht vor schwerer Nahrungsmittelkrise

Die Ernte der vergangenen Saison sei die schlechteste seit zehn Jahren, so das Welternährungsprogramm WFP - und das nicht nur wegen der außergewöhnlichen Hitze.

(KNA/dpa) - Nordkorea steht nach einem UN-Bericht vor einer schweren Nahrungsmittelkrise. Mehr als zehn Millionen Menschen hätten in den kommenden Monaten nicht genug zu essen, teilte das Welternährungsprogramm WFP am Freitag an seinem Hauptsitz in Rom mit. Die Ernte der letzten Saison sei die schlechteste seit zehn Jahren. Als Grund nannte das WFP neben außergewöhnlicher Hitze und Überschwemmungen auch Mangel an Dünger, Treibstoff und Ersatzteilen für landwirtschaftliche Maschinen.

„Die Lage ist sehr ernst“, sagte WFP-Sprecher Herve Verhoosel, am Freitag in Genf.

Eine gemeinsame Studie des WFP und der Welternährungsorganisation FAO ergab demnach, dass dem Land 1,36 Millionen Tonnen Nahrung fehlen, die auch nicht durch Importe ersetzt werden könnten. Die Folge seien ein "beunruhigend geringer Konsum" und eine einseitige Ernährung, die vor allem Kinder, Schwangere und Stillende schädige. Viele Familien litten an chronischer Mangelernährung und ihre Lage werde sich ohne Hilfe weiter verschärfen. In einigen Regionen seien 43 Prozent der Bevölkerung unterernährt und eines von fünf Kindern sei deshalb in seiner Entwicklung zurückgeblieben.

Staatlich verteilte Essensrationen seien von 380 Gramm pro Tag auf 300 Gramm gekürzt worden. Die Regierung habe eine weitere Kürzung in Aussicht gestellt. Das Welternährungsprogramm bereite Hilfslieferungen für 770.500 Frauen und Kinder in der Umgebung der Hauptstadt Pjöngjang vor.

Die staatlichen Versorgungseinrichtungen in Nordkorea, einzige Bezugsquelle für weite Teile der Bevölkerung, hätten die Rationen bereits auf das geringste Maß gekürzt. Ohne Hilfe von außen müsse man mit einer weiteren Verringerung in den Monaten Juni bis Oktober rechnen, hieß es.