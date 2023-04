Der leidvolle Weg zur historischen Einigung

Foto: Getty Images

Mary O'Neill, 81 Jahre alt, besucht die Gedenkstätte des Bloody Sunday in Londonderry, auch bekannt als Derry in Nordirland. Das Bogside-Massaker fand am 30. Januar 1972 statt. Britische Soldaten schossen damals auf 26 unbewaffnete Zivilisten, die an einem Protestmarsch teilnahmen und töteten 13 von ihnen.