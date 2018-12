Rencontre avec Denis Mukwege, «l’homme qui répare les femmes», prix Nobel de la Paix 2018 pour son combat contre le viol de guerre.

International 5 Min.

«Nommer le crime et punir les bourreaux»

Gaston CARRE Rencontre avec Denis Mukwege, «l’homme qui répare les femmes», prix Nobel de la Paix 2018 pour son combat contre le viol de guerre.

En recevant leur prix Nobel de la paix lundi à Oslo, le Congolais Denis Mukwege et la Yazidie Nadia Murad ont appelé à «renoncer à l'indifférence et à protéger les victimes de violences sexuelles». Le gynécologue de 63 ans et l'Irakienne de 25 ans, ex-esclave des jihadistes devenue porte-drapeau de sa minorité, ont reçu le prix des mains de la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, qui a salué «deux des voix les plus puissantes au monde aujourd'hui» contre l'oppression des femmes.



Nous avons rencontré Denis Mukwege lors d'une conférence au côté de la Grande-Duchesse Maria Teresa le 28 novembre à La Haye, le gynécologue congolais et la Grande-Duchesse se consacrant ensemble à leur combat contre le viol comme arme de guerre.



Denis Mukwege, vous semble-t-il que l’opinion publique d'une part, les instances internationales d'autre part ont bien compris ce qu’est le viol de guerre, loin du caractère individuel et spontané qu’on lui suppose encore?

Je n’en suis pas certain, hélas. Et l’essentiel de notre action consiste précisément à montrer que le viol de guerre est une forme de guerre par lui-même, dans la mesure où il est prémédité, planifié et organisé. C’est ce viol-là que nous combattons, le viol qui meurtrit les chairs, oui, mais le viol qui humilie aussi, et qui par les réactions en chaîne qu'il provoque sur les plans physique, psychologique et économique finit par anéantir toute une famille, puis par ravager tout un village. Une mère violée, c’est la fragilisation de toute une communauté: la fonction maternelle n’est plus assurée, les enfants ne vont plus à l’école, plus tard ils seront sans travail et c’est toute la communauté donc qui sera affaiblie. C’est cela précisément que cherchent à obtenir les violeurs, cet effet de neutralisation à grande échelle. Il reste du travail à faire, pour expliquer la particularité du viol de guerre et son immense pouvoir de frappe, qui aux mains de belligérants en fait un outil de la guerre à part entière, apte au «nettoyage ethnique» d'une population, à son déplacement territorial, à son anéantissement économique.



Femmes du Congo. Des milliers d'entre elles ont été physiquement et psychologiquement détruites par le viol, qui dans ce pays est devenu une arme de guerre méthodiquement mise en oeuvre. AFP

Vous avez frappé à beaucoup de portes, longtemps et au plus haut niveau, avant d’être entendu. Pourquoi cette surdité collective au viol de guerre?

Parce qu’il est difficile d’en parler. Il est difficile d’en parler parce qu’il y est question de féminité, d’intimité. Le viol dès lors relève du domaine du tabou. C’est pour le briser que nous sommes là, c’est pour faire entendre et comprendre que nous avons invité les victimes que vous avez entendues ce soir à La Haye à s’exprimer, à dire ce qu’elles ont subi mais à dire aussi ce qu’elles attendent désormais de la part de la communauté internationale – une écoute, une compréhension, une réparation et une justice. Ces femmes ont souffert dans leur chair mais elles continuent de souffrir encore sur un plan moral et psychologique, parce que leur histoire n’a pas été assez écoutée, parce qu'elles n'ont pas assez de moyens pour se reconstruire, et parce que les bourreaux n’ont pas été punis.

Qu’attendez-vous de la Conférence de Luxembourg au mois de mars prochain?

Ce sera, grâce à la Grande-Duchesse Maria Teresa, un grand événement dans la continuité de celui-ci à La Haye. On entendra des victimes encore, ces femmes que nous appelons des survivantes, on poursuivra notre travail d’explication. Surtout, vous verrez que des initiatives existent pour enrayer le crime et soutenir les victimes. Vous verrez que des outils très concrets, très pratiques existent, qui permettent aux victimes de la violence de se signaler rapidement, d’être rapidement intégrées dans un grand réseau interactif offrant une aide médicale le plus vite possible mais aussi, par la suite, de bénéficier d’une assistance sociale et juridique. Bien des choses sont en oeuvre maintenant, la situation évolue, et la rencontre de Luxembourg sera un grand moment pour présenter le problème et les remèdes, et faire comprendre le rôle que nous avons à jouer, nous tous, face au viol de guerre qui touche, comme le rappelle la Grande-Duchesse, des centaines de milliers de femmes dans le monde. Ces femmes demandent une réparation, il faut les écouter, et bien comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire d'argent: elles ont besoin, pour se reconstruire, d'être entendues, que la violence dont elles ont été victimes soit nommée et que ses auteurs soient punis, par une justice qui enfin reconnaisse cette violence comme un crime de guerre. Afin que d'autres femmes, surtout, n'aient pas à subir ce qu'elles ont enduré.

Parvenez-vous, depuis l’attribution du prix Nobel, à vous consacrer encore à votre travail de chirurgien?

C’est devenu plus difficile. Il faut mener de front ma tâche première, car je suis avant tout un gynécologue, et un travail d’explication publique qui depuis le Nobel prend en effet beaucoup de temps. Mais j’y arrive, et l'attention qu'on veut bien porter à mon engagement me donne plus de force encore pour faire mon travail.



Denis Mukwege et la jeune Yazidie Nadia Murad ont reçu le prix des mains de la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen (à g.), qui a salué «deux des voix les plus puissantes au monde aujourd'hui». AFP

1955 – Naissance à Bukavu au Congo. 1976 – Études de médecine au Burundi, thèse en pédiatrie. 1983 – Mukwege travaille à l’hôpital de Lemera dans le Congo en guerre, puis part à Angers pour une spécialisation en gynécologie. 1996 – L'hôpital de Lemera est détruit, 30 patients sont tués, Denis Mukwege se réfugie à Nairobi. 1998 – Il fonde l’hôpital de Panzi, à Bukavu, dans le Sud-Kivu, où sévit une nouvelle pathologie: la destruction volontaire des organes génitaux des femmes. Chaque année, Mukwege va soigner 3.000 survivantes de violences sexuelles. 2008 – Prix Olof Palme et prix des droits de l’Homme des Nations unies. 2012 – Mukwege est cible d'une tentative d'assassinat. 2018 – Le gynécologue se voit décerner le prix Nobel de la Paix au côté de Nadia Murad. Voir le documentaire «L’homme qui répare les femmes – la colère d’Hippocrate» de Thierry Michel et Colette Braeckman, 2015, et lire «Plaidoyer pour la vie», le livre de Denis Mukwege, éditions l’Archipel, 2016.