„Noch viel zu tun“: Tausende feiern Pride-Parade in Brüssel

Etwa 150.000 Menschen nahmen in Brüssel an der Pride-Parade teil. Der Vizepräsident des Europaparlaments, Marc Angel, führte den Zug an.

(dpa/m.r.) - Tausende Menschen haben am Samstag in Belgiens Hauptstadt Brüssel die Pride-Parade für die Gleichberechtigung nicht heterosexueller Menschen gefeiert. Ziel des Zuges ist es, Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz aller Menschen zu zelebrieren, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Die Parade stand unter dem Motto „Protect the Protest“ („Beschützt den Protest“).

Belgische Medien berichteten von einer gut gelaunten farbenfrohen Menge von etwa 150.000 Menschen, die an den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der gleichgeschlechtlichen Ehe in Belgien teilnahmen.

Marc Angel (Mitte) führte den Zug an. Foto: Ines Kurschat

Die Veranstaltung wurde vom Vize-Präsidenten des EU-Parlaments, Marc Angel, (LSAP) eröffnet. Später führte er den durch die Brüsseler Innenstadt verlaufenden Zug an.

"Wéi eng Bedeitung hunn d'Faarwe vum Pride Flag?" Romain Spitaleri vom Centre LGBTIQ+ Cigale erklärt den Ursprung der Regenbogen-Flagge.

„Pride ist eine großartige Party, bei der alle sie selbst sein können“, sagte derweil die Sprecherin von Brussels Pride, Radjiny Schiltz, der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge. Aber es gebe noch viel für die Gleichberechtigung der LGBTQIA+-Community zu tun, also beispielsweise für lesbische, schwule sowie bisexuelle Personen und Transgender.

Schiltz sagte, der Slogan der Parade sei der Amnesty-International-Kampagne zum Schutz des Rechts auf Protest entnommen. Zu viele Menschen betrachteten das Recht als selbstverständlich. „Alle denken, dass dieses Recht überall gewährleistet ist, aber das ist definitiv nicht so. Es gibt noch viel zu tun für Freiheit und Vielfalt.“

