Frankreich hat mit einer feierlichen Zeremonie der Opfer des Terroranschlags von Nizza vor zwei Jahren gedacht.

Nizza-Anschlag: Gedenkfeier für die Opfer

Frankreich hat mit einer feierlichen Zeremonie der Opfer des Terroranschlags von Nizza vor zwei Jahren gedacht. Dieses Drama dürfe nie vergessen werden, sagte Premierminister Edouard Philippe am Samstag bei der Gedenkfeier in der Mittelmeer-Stadt.

(dpa) - „Wir müssen es in das kollektive Gedächtnis eingravieren, in das Gedächtnis der gesamten Nation.“ Die Überlebenden des Anschlags und die Angehörigen der Opfer litten noch heute. Ihnen müsse der Zugang zu staatlicher Hilfe erleichtert werden, sagte Philippe.

Premier Edouard Philippe sprach in Nizza. Foto: AFP

Am 14. Juli 2016, am französischen Nationalfeiertag, war auf der Promenade des Anglais in Nizza ein mutmaßlicher Islamist mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. 86 Menschen kamen ums Leben.

An der Zeremonie am Samstag nahmen unter anderem Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi, Hinterbliebene und Mitglieder mehrerer Opfer-Organisationen teil. Für den Abend war ein Philharmonie-Konzert geplant. 86 Lichtsäulen auf der Promenade des Anglais sollten an die Opfer erinnern.