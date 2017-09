(dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Lager für Binnenflüchtlinge im Nordosten Nigerias sind nach Angaben eines Helfers mindestens 15 Menschen getötet worden. Weitere 45 Menschen seien am Montag bei dem Anschlag im Bundesstaat Borno verletzt worden, sagte der Helfer. Die Explosion in Konduga nahe der Stadt Maiduguri habe sich ereignet, als in dem Lager gerade Essen verteilt wurde.



Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu dem Attentat. Hinter dem Anschlag wurde die islamistische Terrororganisation Boko Haram vermutet. Die sunnitischen Fundamentalisten terrorisieren seit Ende 2009 den Nordosten Nigerias und angrenzende Gebiete. Rund zwei Millionen Menschen sind wegen der Gewalt geflohen. Zahlreiche Vertriebene haben in und um Maiduguri Schutz gesucht.