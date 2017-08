(dpa) - In den Niederlanden bleiben noch 138 Geflügelbetriebe wegen der Belastung mit dem Insektizid Fipronil gesperrt. Bei Kontrollen seien Spuren von Fipronil in den Eiern festgestellt worden, teilte die Lebensmittelkontrollbehörde NVWA am Donnerstagabend in Utrecht mit. Die übrigen der zuvor insgesamt 180 betroffenen Betriebe seien freigegeben worden.

Inzwischen seien alle mit Fipronil belasteten Eier aus den Supermärkten entfernt worden, sagte Behörden-Sprecher Benno Bruggink. „Es sind keine niederländischen Eier mit Fipronil mehr im Handel.“ Belastete Eier waren auch nach Deutschland gelangt und dort ebenfalls aus dem Handel entfernt worden.

Insgesamt 180 Geflügelbetriebe hatten ein Anti-Läusemittel eingesetzt, dem der für Nahrungsmittel verbotene Stoff Fipronil beigemischt worden war. In einem Fall war die Konzentration so hoch, dass die Behörde von einer „akuten Gefahr“ gewarnt hatte. In 27 Fällen waren die Eier so belastet, dass Kinder sie nicht essen sollten. Bei den jetzt noch getesteten Eiern war die Konzentration des verbotenen Stoffes nach Angaben der Behörde niedrig und ein Gesundheitsrisiko gering.