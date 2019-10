Nach einem rezenten Skandal mit Todesfällen in Deutschland schlugen jetzt auch die niederländischen Behörden Alarm.

Niederlande: Drei Tote durch Listerien in Wurst

(dpa/mth) - In den vergangenen zwei Jahren sind nach Angaben niederländischer Gesundheitsbehörden drei Menschen durch mit Listerien verseuchte Wurst gestorben. Auch habe es dadurch eine Fehlgeburt gegeben, teilte das Reichsinstitut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) am Freitag in Utrecht mit.

Die Behörde geht davon aus, dass die Wurstwaren von einer niederländischen Firma Offerman in Aalsmeer stammten. Dieser Betrieb wurde vorläufig von den Behörden geschlossen.

Verseuchte Wurst: Zwei Todesfälle in Deutschland Ein Fleischhersteller in Hessen wurde geschlossen, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Auch in Deutschland wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass zwei Menschen durch den Verzehr keimbelasteter Wurst gestorben waren. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, war zunächst völlig unklar. Das niederländische Unternehmen lieferte nach Angaben auf seiner Homepage auch Wurstwaren nach Deutschland und Belgien.

Nach Angaben des RIVM wurden in den vergangenen zwei Jahren in den Niederlanden 20 Fälle bekannt, in denen Menschen mit der Bakterie aus Wurstwaren infiziert worden waren. Die Aufsichtsbehörde für Nahrungsmittel hatte daraufhin mit einem neuen technischen Verfahren die Quelle ermittelt. „Zur Zeit ist so gut wie sicher, dass die Quelle damit gefunden wurde“, teilte das RIVM mit.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Wurstwaren-Produzent in Aalsmeer rund 130 Sorten Aufschnitt aus Supermärkten zurückgerufen hatte, da eine Verunreinigung mit Listerien nicht ausgeschlossen werden könne.