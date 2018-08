Der französische Minister für den ökologischen Wandel hat beschlossen, die Regierung zu verlassen. Dies gab Nicolas Hulot am Dienstag gegenüber France Inter bekannt.

Nicolas Hulot tritt zurück

Der französische Minister für den ökologischen Wandel hat beschlossen, die Regierung zu verlassen, da seine Aktion in Umweltfragen nur "kleine Schritte" gemacht habe. Dies gab Nicolas Hulot am Dienstag gegenüber France Inter bekannt. "Ich entscheide mich, die Regierung zu verlassen", sagte er, nachdem er anvertraut hatte, dass er sich in Umweltfragen "allein auf weiter Flur" in der Regierung fühle.