Der Ausnahmezustand in der Türkei ist Geschichte. Doch das Land am Bosporus ist von Normalität noch weit entfernt.

Nichts ist normal

Auf den ersten Blick mutet die Aufhebung des Ausnahmezustands in der Türkei am 19. Juli wie eine gute Nachricht an. Doch in Wahrheit ist die Normalisierung nichts anderes als Augenwischerei. Für die Europäische Union wird der Umgang mit dem Land am Bosporus dadurch nicht einfacher.



Der Notstand wurde nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 verhängt und sieben Mal verlängert. Die Bilanz der beiden Jahre ist verheerend. Laut offiziellen Zahlen sind mindestens 130.000 Staatsbedienstete entlassen worden, unter ihnen Lehrer, Beamte, Polizisten, Soldaten, Akademiker, Richter und Staatsanwälte. Hinzu kommen rund 77.000 Menschen, die inhaftiert wurden, darunter etwa 150 Journalisten.



Laut regierungskritischen Quellen wurden 15 Universitäten und 2.271 private Bildungseinrichtungen sowie 193 Zeitungen, Fernseh- und Radiosender geschlossen. Allein am vergangenen 8. Juli, einem Sonntag, entließ Präsident Erdogan per Dekret sage und schreibe rund 18.500 Staatsbedienstete.



Der Grund für alle diese zerstörten Existenzen: Man wirft den Betroffenen vor, „Putschisten“ oder „Terroristen“ zu sein. Ihnen wird eine angebliche Nähe zu dem in den USA exilierten Prediger Fethullah Gülen angelastet. Der frühere Weggefährte Erdogans wird als Drahtzieher des Putschversuchs bezichtigt. Bislang hat Ankara jedoch noch keine Beweise für diese Anschuldigung vorgelegt. Viel näher liegt der Verdacht, dass Erdogan alle unliebsamen Gegner und Kritiker zum Schweigen bringen wollte.



Notstand durch die Hintertür



Und mit den Anti-Terror-Gesetzen, die nun verschärft werden sollen, geht die Politik der Angst und Unterdrückung weiter. Der Notstand wird damit durch die Hintertür verlängert. Große Teile der Bevölkerung sind dermaßen eingeschüchtert, dass sie verstummen.



Demokraten weltweit staunen, dass trotz allem eine Mehrheit der türkischen Bevölkerung hinter Erdogan steht. Zur Erinnerung: Im Verfassungsreferendum vom 16. April 2017 unterstützten 51,4 Prozent ihren Staatslenker. Und bei den vorgezogenen Neuwahlen vom 24. Juni 2018 gaben 52,6 Prozent Erdogan grünes Licht. Der Türke reiht sich ein in die Riege der immer beliebter werdenden starken Männer wie Donald Trump in den USA und Wladimir Putin in Russland. Erdogan scheut die Konfrontation mit dem Westen nicht. Er gibt seinem Land den Nationalstolz zurück und fördert seine Entwicklung zu einer islamischen Großmacht.

Erdogans Popularität ist auch eng mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Türkei verbunden. Und genau hier liegt Erdogans Achillesferse. Trotz galoppierender Inflation beließ die türkische Notenbank am Dienstag den Leitzins unverändert bei 17,75 Prozent. Der wahrscheinliche Grund hierfür: Erdogan hatte sich im Vorfeld gegen eine Erhöhung der Zinsen ausgesprochen. Dass die Währungshüter ihre Unabhängigkeit verloren haben könnten, verheißt nichts Gutes. Die türkische Lira reagierte am Dienstag mit einem Kurssturz.



Allein durch die NATO-Mitgliedschaft der Türkei und ihre wichtige Rolle in der Flüchtlingspolitik muss die EU mit Ankara weiter im Dialog bleiben. Das Einfrieren der EU-Beitrittsverhandlungen sowie die Absage an eine Erweiterung der Zollunion sind derweil richtige Zeichen an den Autokraten am Bosporus, weil dies ihn dort trifft, wo es weh tut: der Wirtschaft. Ferner sollte die EU alles tun, um die demokratischen Kräfte in der Türkei zu stärken. Und dabei immer im Hinterkopf behalten, dass fast die Hälfte der Türken nicht hinter Erdogan steht und dass auch Erdogans Herrschaft endlich ist.