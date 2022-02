Der mehrfach verschobene Start des Trump-eigenen Netzwerks „Truth Social“ erwies sich ein weiteres Mal als Reinfall.

Trumps Pleiten-, Pech- und Pannen-App

Nichts als die Wahrheit

Der mehrfach verschobene Start des Trump-eigenen Netzwerks „Truth Social“ erwies sich ein weiteres Mal als Reinfall.

Von Thomas Spang (Washington)

Manche Einlassungen Donald Trumps empfinden Teile der amerikanischen Öffentlichkeit als dermaßen empörend, dass sie auch ohne Zugang zu seinen Megaphonen auf Twitter und Facebook vernommen werden. Etwa die Bewunderung für Wladimir Putins Vorgehen in der Ukraine, das der ehemalige US-Präsident in der rechten „Clay Travis & Buck Sexton Show“ als „genial“ lobt.

Gewiss hätten diese provokanten Äußerungen das Potenzial gehabt, zehntausendfach unter seinen Anhängern auf dem am Montag offiziell gestarteten Netzwerk „Truth Social“ verbreitet zu werden. Doch nicht einmal der Gründer selbst traute seiner am „Presidents Day“ im Apple Store eingestellten App mit dem weißen „T“ auf blauem Grund. Weshalb er lieber mit den Talkern Clay und Buck im Talkradio plauderte.

Auf Platz Eins

Tatsächlich hätten seine „Truth“, wie die Plattform dreist ihre Kurznachrichten nennt, die auf Twitter „Tweets“ heißen, so gut wie keine Empfänger erreicht. Wobei es an Interessenten nicht mangelte. Super-Trump-Fans und Neugierige sorgten dafür, dass „Truth Social“ auf Platz Eins bei den heruntergeladenen Zugangs-Apps für Netzwerke im Internet landete. Genaue Zahlen legte Apple nicht vor, aber gemessen an den vergebenen Nummern auf den Wartelisten für das „Onboarding“ dürften es ein paar Hunderttausend gewesen sein. Der Herausgeber des CNN-Newsletters „The Point“, Chris Cillizza, berichtet, nach mehrfach erfolglosen Anläufen habe er schließlich einen Warteplatz mit der Position 401.477 erhalten.

Die Trump-Fans müssen sich gedulden. Foto: AFP

Statt unzensierter Inhalte wie etwa ein saftiger Trump-„Truth“ über seinen „smarten“ Freund im Kreml erhielten die Möchtegern-„Truthers“ lediglich eine kleine Dankesnachricht. „Wir lieben Dich. Und Du bist keine Nummer für uns“, heißt es darin zu den technischen Pannen, die den seit vergangenem Oktober mehrfach verschobenen Start des Netzwerks erneut floppen ließen.

Geschenk an Nunes

Derweil bat der von Trump persönlich zum neuen „Truth Social“-Chef berufene Devin Nunes auf Fox News um Geduld. „Ich denke, wir werden bis Ende März voll einsatzfähig sein“, entschuldigte er den verpatzten Start der neuen Internet-Plattform. „Mindestens in den Vereinigten Staaten.“ Eine Erklärung für das abermalige Versagen der Pleiten-, Pech- und Pannen-App bot er nicht an.

Nunes spielte als republikanischer Vorsitzender des Geheimdienste-Ausschusses im Repräsentantenhaus eine Schlüsselrolle als Verbündeter des Ex-Präsidenten in der Russlandaffäre. Als Dankeschön beauftragte Trump den aus dem Kongress ausgeschiedenen Republikaner mit dem Hightech-Job. Dass jetzt ausgerechnet ein ehemaliger Milchbauer aus dem ländlichen Kalifornien das mit technischen Problemen durchsetzte Netzwerk zum Laufen bringen soll, mutet Analysten kurios an. Nicht einmal einfache Dinge wie die Implementierung des HTTPS-Sicherheitsprotokolls funktionieren. Es gibt urheberrechtliche Probleme, die mit der Nutzung der offenen Software-Plattform Mastodon zu tun haben. Schließlich macht die Börsenaufsicht SEC Ärger.

Bloß eine Echokammer?

Analysten weisen darauf hin, dass selbst eine funktionierende App noch kein Netzwerk schafft. Und erst recht keine Alternative, die Riesen wie Netflix, Disney, Apple, Google und Amazon aus Angst vor Trumps erklärten Ambitionen in den Stiefeln schlackern lässt. Zudem gibt es mit „Parler“, „Gettr“ und „Rumble“ bereits Alternativen, auf denen sich Amerikas Rechte nach dem Durchgreifen von Twitter & Co nach dem gescheiterten Aufstand vom 6. Januar 2021 tummelt. Darunter auch Melania Trump, die kurz vor dem „Truth Social“-Start erklärte, ihre „Heimat in den sozialen Medien“ sei „Parler“.

Ehefrau Melania Trump (M., l.) nutzt vor allem "Parler". Foto: Peter Foley/EPA/dpa

Das sorgte unter Kommentatoren für reichlich Spott. Ein viel gravierenderes Problem für Trump jedoch ist die Konzeption seines Dienstes. Als Plattform für seine eingefleischten Fans droht er zu nicht viel mehr als einer Echokammer zu werden, in der gleichgesinnte Nutzer weitgehend unter sich bleiben. Bisher finden diese dort nicht mehr als einen Screenshot des ersten Trump-„Truth“. „Haltet Euch bereit“, verkündet dieser darin. „Euer Lieblingspräsident wird bald bei Euch sein.“



