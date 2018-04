Nicaraguas Ortega gibt nach

Nach fünf Tagen gewaltsamer Proteste hat sich Nicaraguas Präsident Daniel Ortega den Forderungen der Demonstranten gebeugt und die Rentenreform zurückgenommen. Die Proteste aber sollen weitergehen.

Nach fünf Tagen gewaltsamer Proteste hat sich Nicaraguas Präsident Daniel Ortega den Forderungen der Demonstranten gebeugt und die Rentenreform zurückgenommen. Die Proteste aber sollen weitergehen.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld

Nach fünf Tagen gewaltsamer Proteste mit bis zu 30 Toten hat sich Nicaraguas Präsident Daniel Ortega den Forderungen der Demonstranten gebeugt und die umstrittene Rentenreform zurückgenommen. Er wandte sich am Sonntag in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung und sagte, er habe eingesehen, dass sein Vorschlag nicht „umsetzbar“ gewesen sei und zu „einer dramatischen Situation“ geführt habe.



Allerdings erwähnte der Staatschef mit keinem Wort den Gewaltexzess der Sicherheitskräfte gegen die anfangs weitgehend friedlichen Demonstranten, er erwähnte auch die 30 Toten nicht, die unabhängige Menschrechtsorganisationen gezählt haben. Auch zu den vielen Festgenommenen nahm der linksnationalistische Staatschef keine Stellung.

Ortega, der nach Einschätzung vieler Beobachter die Wut und die Wucht der Proteste völlig unterschätzt hat, erneuerte sein Dialogangebot an den Unternehmerverband COSEP, der eigentlich ein Verbündeter Ortegas ist. Doch der Verband fordert erst ein Ende der Repression und rief zugleich für Montag zu einem Friedensmarsch durch die Hauptstadt Managua auf.



Kein Ende in Sicht



Die Proteste gegen Ortegas Regierung gingen auch am Wochenende trotz der Rücknahme der Rentenreform ungehindert weiter. Unter die Protestierer mischten sich allerdings in vielen Städten des Landes Plünderer. Viele vor allem Jugendliche blieben weiter auf den Straßen, weil sie ein „Nicaragua ohne Diktatur“ wollen, ein Land, in dem die abweichende Meinung nicht unterdrückt werde, sagt Belén, eine junge Studentin. Sie protestiert seit Beginn der Demonstrationen am Mittwoch in Managua für mehr Demokratie.

Der Protest habe zwar wegen der Rentenreform begonnen. „Aber jetzt geht es um so viel mehr“, sagt sie. „Darum, dass sie mit der Verfassung machen, was sie wollen, dass sie uns nicht unsere Meinung sagen lassen und uns töten wollen. Wir sind weder rechts noch links, wir kämpfen einfach nur für Frieden“, sagt die Studentin.



Auch Sergio Ramírez, Schriftsteller und von 1984 bis 1990 Vize-Präsident unter Daniel Ortega, wirft der Regierung „sinnlose Gewaltanwendung“ vor. Der Protest gegen die Erhöhung der Sozialbeiträge und Kürzungen der Renten habe sich in einen „Schrei der Bevölkerung nach der Wiederherstellung der Demokratie und der verletzten Freiheiten“ verwandelt. Nun bleibt abzuwarten, ob die Rücknahme der Rentenreform auch die Proteste kurz- oder mittelfristig zum Einschlafen bringt.

Nur die Macht zählt



Im Moment sieht es nicht danach aus, zumal die Studenten mit der katholischen Kirche und überraschend auch dem Unternehmerverband starke Fürsprecher haben. Während Ortega die jungen Leute als aus dem Ausland bezahlte Störer bezeichnet, wollen Kirche und COSEP Vertreter der Studenten gar in den Dialog mit einbinden. Doch es ist wenig wahrscheinlich, dass Ortega größere demokratische Zugeständnisse macht. Schließlich hat er in seinen elf Jahren an der Macht kontinuierlich Demokratie abgebaut und Autokratie aufgebaut.

2007 übernahmen die Sandinisten und Ortega nach 17 Jahren neoliberaler Regierungen wieder die Macht. Und seither hat er alles dafür getan, diese nicht wieder abzugeben. Er hat sich mit rechten korrupten Politikern verbündet, die katholische Kirche umgarnt und die Unternehmer für sich gewonnen. Er hat die Verfassung gebeugt, um sich wiederwählen zu lassen, und seine Gegner nach und nach politisch kaltgestellt.

Heute ist der frühere Revolutionär einer dieser lateinamerikanischen Herrscher, die weder links noch rechts sind, sondern deren einzige Ideologie die Macht und ihr Erhalt ist. Und linke Politik macht er nur noch insofern, als er an Arme und Bedürftige Sozialleistungen verschenkt. Aber ansonsten hat sich der frühere Guerilla-Kommandeur von seinen sozialistischen Idealen verabschiedet und fährt mittlerweile einen eher neoliberalen Wirtschaftskurs. Kritiker werfen ihm vor, eine autoritäre Familiendynastie mit seiner Frau als Vize-Präsidentin zu etablieren und öffentliche Gelder in die Taschen seiner Familie und der dieser gehörenden Unternehmen zu leiten.