Im rund 200 Meter langen Kirchenschiff der St. John the Divine sollen bald Covid-19-Patienten empfangen werden. Auch die darunterliegende Krypta soll genutzt werden.

New Yorker Kathedrale wird in Corona-Krise zu Krankenhaus

(dpa/SC) - Die New Yorker Kathedrale St. John the Divine wird in der Corona-Pandemie zum Behelfs-Krankenhaus. In dem knapp 200 Meter langen Kirchenschiff sollen klimareglierte Zelte für mindestens 200 Patienten aufgebaut werden, berichteten Lokalmedien am Dienstag unter Berufung auf Dekan Clifton Daniel.

Auch die darunterliegende Krypta soll genutzt werden, beides in Zusammenarbeit mit dem benachbarten Krankenhaus, dem Mount Sinai Morningside Hospital. Im Gegensatz zum Kirchenschiff sollen in der Krypta allerdings keine Patienten untergebracht werden - sie soll den Ärzten als Bereitstellungsraum dienen.

Es sei das erste Mal in der Geschichte der Kathedrale, das sie für einen solchen Zweck genutzt werde, sagte Daniel. "Die letzte vergleichbare Pandemie war die Spanische Grippe im Jahr 1918, aber die Welt war damals eine andere und ich denke, nicht dass die Kathedrale auf diese Art und Weise genutzt wurde", so der Dekan. "Aber in den vorangegangenen Jahrhunderten hat man Kathedralen immer wieder auch als Krankenstationen benutzt, zum Beispiel während der Pest. Es ist für Kathedralen also nicht ungewöhnlich, es ist bloß Neuland für uns."

5 New York: Die Kathedrale St. John the Divine wird in der Corona-Pandemie zum Behelfs-Krankenhaus. In dem knapp 200 Meter langen Kirchenschiff sollen Zelte für bis zu 200 Patienten aufgebaut werden, berichteten Lokalmedien am 07.04.2020 unter Berufung auf Dekan C. Daniel. Foto: AFP

New York: Die Kathedrale St. John the Divine wird in der Corona-Pandemie zum Behelfs-Krankenhaus. In dem knapp 200 Meter langen Kirchenschiff sollen Zelte für bis zu 200 Patienten aufgebaut werden, berichteten Lokalmedien am 07.04.2020 unter Berufung auf Dekan C. Daniel. Foto: AFP

Die rund 100 Jahre alte Episkopalkirche im Nordwesten Manhattans gilt als eines der größten gotischen Gotteshäuser der Welt. Weitere Behelfs-Krankenhäuser gibt es in der Millionenmetropole unter anderem bereits im Central Park und auf dem Gelände der US Open; im Hafen der Stadt liegt ein Lazarettschiff.

Der Bundesstaat New York - mit der gleichnamigen Metropole - und insgesamt rund 19 Millionen Einwohnern ist in der Corona-Krise derzeit das Epizentrum der USA, auch weil dort deutlich mehr getestet wird als in anderen Bundesstaaten. Die Zahl der dort positiv auf Covid-19 getesteten Menschen liegt bei mehr als 130.000.