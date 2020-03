New York mutiert zur Geisterstadt

Die mit fast neun Millionen Menschen am dichtesten besiedelte Metropole der USA droht von der COVID-19-Pandemie überwältigt zu werden

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (New York)

Die Stadt, die niemals schläft, ruht. Gespenstische Stille ersetzt das Hupen und die Sirenen in den Straßenschluchten von Manhattan. Die Touristen drängen nicht mehr über die Brooklyn Bridge. Einkäufer halten sich von den Kaufhäusern und Luxus-Boutiquen an der Fifth Avenue fern. In den trendigen Kneipen und Restaurants des Meatpacking Districts stehen die Stühle auf den Tischen.

Es gibt keine Schlangen vor dem neu gestalteten MoMa-Museum, dass wie alle anderen Kultureinrichtungen geschlossen hat ...