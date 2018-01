(mth) - Mindestens neun Menschen wurden am frühen Dienstagmorgen im New Yorker Stadtteil Bronx bei einem Großbrand verletzt.

Das Feuer war gegen fünf Uhr in einem Möbelladen ausgebrochen, der sich in einem vierstöckigen Gebäude befindet. Die Opfer wohnten offenbar in den oberen Stockwerken und zogen sich eine Rauchvergiftung zu.

Erst am vergangenen Freitag hatte ein Großbrand im selben Stadtteil zwölf Menschenleben gefordert.