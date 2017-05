(dpa/AFP/tom) - Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei einen Menschen getötet und 22 verletzt. Laut Feuerwehr ereignete sich der Vorfall an der Ecke 45th Street / Broadway. Ein Fußgänger wurde angefahren, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Feuerwehr bestätigte die Opferzahlen auf Twitter. Die Anzahl der Verletzten wurde später nach oben auf 22 korrigiert.

Die Todesfahrt hat mutmaßlich keinen terroristischen Hintergrund. „Es gibt keine Hinweise, dass dies ein terroristischer Akt war“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag vor Journalisten.

Der Fahrer wurde als ein 26-Jähriger aus dem New Yorker Stadtteil Bronx identifiziert. Der Mann sei US-Bürger, ehemaliges Mitglied der Marine und polizeibekannt. Laut „New York Times“ war er bereits mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden.

#FDNY confirms 1 fatality, 12 injuries in Times Square motor vehicle accident, 45 St/Broadway pic.twitter.com/M3aEHZw7Go — FDNY (@FDNY) May 18, 2017

Vier der Opfer waren nach der Tat noch in Lebensgefahr, wie Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte. Bei der getöteten Frau handelte es sich um eine 18-Jährige, deren 13 Jahre alte Schwester bei dem Vorfall ebenfalls verletzt wurde.

Der Fahrer habe die Straße mit seinem Auto auf der 42nd Street Ecke 7th Avenue verlassen und sei von dort über mehrere Straßenblocks in nördlicher Richtung auf dem Gehweg gefahren. Die Polizeipräsenz an viel besuchten Orten der Stadt werde nun verstärkt, kündigte de Blasio an.

Fotos in sozialen Netzwerken zeigten ein Auto, das auf den Gehweg gefahren war und auf Pollern einer Verkehrsinsel hängen blieb. Zeugenberichten zufolge war das Auto zunächst gegen die Einbahnstraße gefahren.



Auto atropella a peatones en Times Square, NY https://t.co/etqj6FILce pic.twitter.com/GQRSEqlScF — Ricky Rosas (@RicardoRssMty) May 18, 2017

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater und Restaurants. Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300 000 Menschen.