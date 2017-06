An dem klebrigen Lebensmittel „Marmite“ scheiden sich in Großbritannien die Geister. „Liebe oder hasse es“, lautet ein Werbespruch für die extrem würzige Hefe-Paste. Die einen können davon gar nicht genug auf ihren Toast schmieren, die anderen verabscheuen sie. Kurz vor der britischen Parlamentswahl am 8. Juni tauchte ein neuer Spitzname für die Premierministerin auf: „Marmite May“.

Theresa May löse starke unterschiedliche Gefühle aus, sagte Jeniffer Hudson vom University College London ...