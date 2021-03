Neuseelands Premier Jacinda Ardern in der Kritik

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat wegen ihrer Covid-19-Strategie viel Lob erhalten. Nun aber kommt Kritik auf.

Von Matthias Stadler (Auckland)

Jacinda Ardern schaffte das, was vor ihr in Neuseeland noch niemand geschafft hatte. Am 17. Oktober vergangenen Jahres hatte sie nach den Wahlen im Land mit ihrer Labour-Partei die absolute Mehrheit im Parlament erreicht. Seit der Umstellung des Wahlrechts in den 1990er-Jahren war dies keinem politischen Anführer gelungen.

Die Möglichkeit, durchregieren zu können, Covid-19 unter Kontrolle sowie unkritische Medien, die ihr wegen der erfolgreichen Pandemiebekämpfung aus der Hand fressen: Die 40-Jährige war auf dem Höhepunkt der Macht angelangt ...