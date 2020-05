Neuseeland: Rückkehr in die neue „Normalität“

Im neuseeländischen Auckland muss sich die Bevölkerung erst noch an den neuen Alltag gewöhnen - nach sieben Wochen Ausgangsbeschränkungen.

Von LW-Korrespondent Matthias Stadler (Auckland)

Irgendwie ist es so, als stünde man vor einem gefrorenen See. Man weiß nicht so recht, ob man den Schritt wagen oder doch am sicheren Ufer bleiben soll. So ergeht es vielen Neuseeländern seit vergangenem Donnerstag. „Soll ich nach draußen oder nicht?“, wird sich manch einer gefragt haben. Denn die Gefahr von Covid-19 ist im Land zwar gering, aber doch nicht komplett gebannt.

Die Regierung ergriff Ende März rasch Maßnahmen, um Covid-19 einzudämmen ...