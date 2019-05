Vor den Wahlen 2020 will die Regierung den Bürger zur Legalisierung des Cannabiskonsums befragen.

Neuseeland entscheidet in Volksabstimmung über Freigabe von Cannabis

Vor den Wahlen 2020 will die Regierung den Bürger zur Legalisierung des Cannabiskonsums befragen.

(dpa) - In Neuseeland entscheidet das Volk im nächsten Jahr über die Freigabe von Cannabis. Zusammen mit der nächsten Parlamentswahl 2020 wird es eine Volksabstimmung über die Legalisierung der Droge geben, wie die Koalition von Premierministerin Jacinda Ardern am Dienstag in Wellington mitteilte.

Die sozialdemokratische Regierungschefin setzt damit eine Abmachung um, die sie nach der vorigen Parlamentswahl mit den mitregierenden Grünen getroffen hatte. In der Abstimmung werden sich die Neuseeländer für Ja oder Nein entscheiden müssen. Grundlage ist ein Entwurf, wonach Kauf und Konsum von Cannabis-Produkten erlaubt sind, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist.

Bei einem Ja müsste die nächste Regierung - egal welche - dies dann auch umsetzen. Der medizinische Gebrauch von Cannabis ist in Neuseeland bereits erlaubt.

Der Pazifikstaat mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern wäre eines der ersten Länder, die die Droge freigeben. Vorreiter sind Uruguay und Kanada, aber auch Luxemburg, das Cannabis bis 2024 für den Freizeitkonsum freigeben will.