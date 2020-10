Neuseeland besiegt Corona zum zweiten Mal

Neuseeland hat auch den zweiten Ausbruch von Covid-19 dank strenger Maßnahmen unter Kontrolle gebracht. Doch wie geht das Land mittelfristig mit dem Virus um?

Von LW-Korrespondent Matthias Stadler (Auckland)

Es ist gutes Timing: In Neuseeland macht sich der Frühling dieser Tage so richtig bemerkbar. Bestes Wetter lockt die Leute nach draußen, Mutige wagen sich bereits ins noch kühle Meer. Schön also, wenn die Sorgen um Covid-19 wieder im Hinterkopf abgelegt werden können.

Denn das Land verzeichnet seit knapp zwei Wochen keine neuen Fälle in der Bevölkerung mehr ...