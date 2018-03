Weil sie ihm den Controller der Spielekonsole nicht geben wollte, hat ein neunjähriger Junge im US-Bundesstaat Mississippi seine 13-jährige Schwester erschossen - mit der Waffe aus dem Nachttisch der Eltern.

Neunjähriger erschießt Schwester im Streit um Spielkonsole

Weil sie ihm den Controller der Spielekonsole nicht geben wollte, hat ein neunjähriger Junge im US-Bundesstaat Mississippi seine 13-jährige Schwester erschossen - mit der Waffe aus dem Nachttisch der Eltern.

(dpa) - Ein neun Jahre alter Junge hat in den USA im Streit um einen Videospiel-Controller seine 13-jährige Schwester erschossen. Das Mädchen hatte ihrem Bruder nicht den Controller der Spielkonsole geben wollen, an der die beiden gemeinsam spielten - daraufhin lief der Neunjährige zum Nachttisch seiner Eltern, nahm die Waffe der Familie heraus und schoss seiner Schwester in den Hinterkopf, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten. „Er wollte den Controller und scheint gewusst zu haben, wo die Waffe liegt“, sagte der Sheriff des Bezirks Monroe im Bundesstaat Mississippi, wo sich der Vorfall am Samstag ereignete. Das Mädchen starb einen Tag später im Krankenhaus.

Kommentar: Entwaffnet Euch!

Berichten zufolge war die Mutter der Kinder gerade in der Küche und kochte das Mittagessen, als sich der Vorfall ereignete. Die Behörden prüfen nun, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Einer Studie der medizinischen Fachzeitschrift „Pediatrics“ zufolge sind Schusswaffen die drittwahrscheinlichste Todesursache für US-Kinder zwischen einem und 17 Jahren.