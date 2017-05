(dpa) - Nach dem islamistischen Bombenanschlag in Manchester hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Ein 44-jähriger Mann sei am Freitagabend im Stadtteil Rusholme unter Terrorverdacht in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei via Twitter mit. Die Festnahme stehe im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montag, bei dem ein Selbstmordattentäter 22 Menschen mit in den Tod gerissen hatte. Damit sitzen zurzeit neun Männer hinter Gittern.