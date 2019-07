Es soll sich um die Leichen von ehemaligen IS-Gefangenen handeln.

Neues IS-Massengrab mit fast 200 Toten in Syrien entdeckt

Es soll sich um die Leichen von ehemaligen IS-Gefangenen handeln.

(dpa) - In der Nähe der früheren IS-Hochburg Al-Rakka in Syrien ist ein neues Massengrab mit fast 200 Toten entdeckt worden. Dutzende der Leichen hätten orangefarbene Anzüge wie von Gefangenen getragen, sagte ein Sprecher aus der Stadtverwaltung von Al-Rakka am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Man gehe davon aus, dass die Männer von den Islamisten hingerichtet worden seien. In dem Grab seien auch die Leichen von Frauen gefunden worden, die zu Tode gesteinigt worden seien.

Analyse: Die Selbstinszenierung des Steve Duarte Im kurdischen Fernsehen äußert Steve Duarte den Wunsch nach Luxemburg zurückzukehren. Doch bei dem Video geht es um mehr als nur um die Aussagen des in Syrien gefangenen IS-Anhängers aus Meispelt.

Al-Rakka war eine der wichtigsten Hochburgen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. In den vergangenen Monaten seien bereits zahlreiche Massengräber mit insgesamt fast 3500 Leichen entdeckt worden, sagte der Behördensprecher. Die Gräber liegen rund fünf Kilometer südwestlich von Al-Rakka. Die Stadt im Nordosten Syriens wurde bereits im Oktober 2017 von einer von Kurden geführten Militärkoalition zurückerobert.