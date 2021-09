In "The Success and Failure of Right-Wing Populist Parties in the Benelux Countries" fragt sich die Politologin Léonie de Jonge, warum rechtspopulistische Parteien in Luxemburg so erfolglos bleiben. Eine Buchbesprechung.

Neues Buch von Léonie de Jonge

Warum Rechtspopulisten in Luxemburg erfolglos bleiben

Diego VELAZQUEZ