Neuer US-Kongress: Die Richtung stimmt

Die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat kippen zugunsten der Demokraten. Dies vergrößert den Handlungsspielraum des neuen Präsidenten.

Falls sich der Doppelsieg der Demokraten in Georgia in den kommenden Tagen bestätigen sollte, wäre dies ein klares Zeichen dafür, dass Joe Bidens Sieg in dem traditionell roten Südstaat im November kein Zufall war ...