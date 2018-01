(FeMo) – „Wir Luxemburger neigen zum Größenwahnsinn.“ Mit diesen Worten zitiert das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe die Luxemburger Schauspielerin Vicky Krieps. Im Kulturteil berichtet „Der Spiegel“ über den „Durchbruch der Luxemburgerin in Hollywood“ und führt mit ihr ein Interview über das Beziehungsdrama „Der Seidene Faden“.







Vicky Krieps ist nicht die einzige Luxemburgerin, die in der am 27. Januar erschienenen Ausgabe zu Ehren kommt. So viel Luxemburg war nur selten – vermutlich noch nie – im „Spiegel“. Journalisten des Magazins befassen sich auch mit dem so genannten „Fuel Dumping“, also dem Ablassen von Kerosin während des Fluges, und führen als Einstiegs-Beispiel den Fall einer Cargolux-Maschine an. Deren Piloten hatten kurz nach dem Start am Findel wegen eines technischen Problems 50 Tonnen Kerosin abpumpen müssen. Der Fall ist seit Monaten bekannt.

Steuerflucht, Juncker und die präparierte Uhr





Ein paar Seiten vor Vicky Krieps und vor dem Kerosin kommt Luxemburg schon einmal groß raus. In einem langen Lesestück beschreiben Journalisten, wie der Chef der Edelmarke Gucci „den Großteil seines Millionengehaltes fast steuerfrei über eine Briefkastenfirma in Luxemburg“ kassierte. Ganz neu sind diese Informationen freilich nicht. Zugrunde liegen der Story Dokumente, die – wie der Spiegel auch zugibt – dem französischen Online-Magazin „Mediapart“ zugespielt worden waren.





Herzstück der Luxemburg-Berichterstattung ist jedoch ein langer Artikel über die Geheimdienstaffäre und über Jean-Claude Juncker. „Der Spiegel“ stellt die Frage, „ob der Chef der EU-Kommission gelogen habe“ und kommt auf die Geschichten und Geschichtchen um die Gesprächsaufzeichnungen mit einer präparierten Uhr zurück. Ein Journalist des „Spiegel“ befragte – und das ist dann wirklich neu - dazu auch den früheren Chef des Luxemburger Geheimdienstes Marco Mille.





Die Einsicht in die Prozessunterlagen nährte beim „Spiegel“ den Verdacht, „dass der heutige Kommissionschef im Mai 2015 vor dem Untersuchungsrichter nicht die Wahrheit gesagt und womöglich einen Meineid geschworen haben könnte“. So viel Konjunktiv ist selten im „Spiegel“ – so viel Luxemburg noch seltener.