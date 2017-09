(dpa) - Der Tropensturm „Maria“ gewinnt auf seinem Weg in die Karibik an Kraft und zieht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde auf die Kleinen Antillen zu. Das US-Hurrikanzentrum stufte „Maria“ am Montag zu einem Hurrikan der Kategorie 3 herauf. Es sei mit starkem Wind, heftigem Regen und hohen Wellen zu rechnen.



Für Guadeloupe, Dominica, St. Kitts und Nevis, Montserrat, Martinique, St. Lucia sowie die britischen und amerikanischen Jungferninseln wurde eine Hurrikan-Warnung ausgesprochen. Nach der derzeitigen Prognose dürfte „Maria“ einen ähnlichen Kurs wie „Irma“ einschlagen. Der Rekord-Hurrikan hatte vor rund zwei Wochen in der Karibik und im US-Bundesstaat Florida erhebliche Verwüstungen angerichtet.

In Guadeloupe fiel am Montag die Schule aus, wie die örtliche Präfektur mitteilte. Die Menschen sollten entweder zu Hause bleiben oder eine sichere Unterkunft aufsuchen. Verwaltungen und Unternehmen wurden geschlossen. Vor eineinhalb Wochen waren die Karibikinseln Saint-Martin und Saint-Barthélémy von Hurrikan „Irma“ heimgesucht worden.

Von der Insel Dominica wurden bereits starker Regen, heftiger Wind und hoher Wellengang gemeldet. Menschen in Küstennähe sollten Vorkehrungen treffen und sich notfalls in Sicherheit bringen. Die Regierung von St. Lucia warnte, es sei mit heftigen Unwettern zu rechnen. Fischer und Kapitäne kleiner Schiffe wurden dazu aufgerufen, in den Häfen zu bleiben.

Nach der derzeitigen Prognose dürfte „Maria“ am späten Mittwoch oder Donnerstag auch das US-Außengebiet Puerto Rico bedrohen.