Am Dienstag wird (nicht) gewählt

In Österreich steht der neue ORF-Chef bereits vor dem Wahltermin fest. Kritik an kubanischen Verhältnissen wird laut.

Von Andreas Schwarz (Wien)



Am Ende wurde es dann auch noch ein bisschen schmutzig, wie es sich für einen ordentlichen Wahlkampf gehört – allerdings waren für die Kür des neuen Generaldirektors des Österreichischen Rundfunks (ORF), des Chefs über die größte Medienorgel des Landes Österreich, keine Wähler zu überzeugen, sondern nur sogenannte Stiftungsräte, eine Art Aufsichtsgremium. Und die hatten ihre Entscheidung längst gefällt: Der bisherige ORF-Chef Alexander Wrabetz wird nach drei fünfjährigen Amtsperioden abgewählt, Roland Weißmann, Vizefinanzdirektor des Unternehmens und Wunschkandidat der Kanzlerpartei ÖVP, folgt ihm nach.

Kräftige Ohrfeigen

„Hört auf, aus Euren Titeln ,stellvertretender Direktor‘ und ,Vizedirektor‘ mehr zu machen, als es jemals war … Mit diesen Titeln war immer Ehre, aber nie Entscheidungskompetenz verbunden“, biss Alexander Wrabetz in öffentlichen Diskussionsrunden zuletzt gegen seine Mitbewerber. Und zu Roland Weißmann: Der sei ein „ordentlicher Abteilungsleiter“ ohne ausgewiesene Erfahrung in Unternehmensführung, es könnte sein, dass „seine Qualifikation für diese Ausschreibung geringer wäre als jene von Schmid für die ÖBAG“ – Thomas Schmid aus der Jungmänner-Truppe um Kanzler Sebastian Kurz ist jener ehemalige Finanzministeriums-Sektionschef, der sich eine Ausschreibung für einen Verstaatlichten-Spitzenposten selbst zugeschneidert hat und mit der Veröffentlichung peinlicher Chat-Protokolle nicht aus den Schlagzeilen kommt.

Der ORF-Vizefinanzdirektor Roland Weißmann soll ORF-Generaldirekto werden. Foto: dpa

Die kräftigen Ohrfeigen, die Wrabetz austeilte, sind ungewöhnlich für den sehr biegsamen ORF-Chef, der auf einem Regenbogen-Ticket aus SPÖ, Grünen und anderen seinerzeit ins Amt gehievt wurde und mit allen späteren Regierungschefs gut auskam. Jetzt aber, weil seine Felle davonschwammen und sich immer klarer herauskristallisierte, dass ein anderer in die Chefetage des Küniglbergs (Standort des Österreichischen Rundfunks) einziehen würde, öffneten sich bei Wrabetz alle Schleusen: „Für Erfolg abgewählt zu werden“ sei nicht unehrenhaft, sagte er verbittert.



Fast wie in Kuba

Damit ist schon alles über diese Position gesagt: Die Wahl des ORF-Chefs ist keine, hat mit Wahl so viel zu tun, wie die Bestellung Fidel Castros zum Staatspräsidenten in Kuba, schrieb der Leitartikler des Nachrichtenmagazins „Profil“. Die 35 Stiftungsräte „wählen“ in nicht einmal geheimer Abstimmung den neuen Chef. Die Räte werden von der Regierung (neun), von den Parlamentsparteien (sechs), von den Bundesländern (neun), vom sogenannten Publikumsrat und vom Betriebsrat entsandt und sind in sogenannten „Freundeskreisen“ den politischen Parteien zugeordnet. 16 Stiftungsräte gelten als ÖVP-nah, die drei vom Koalitionspartner Grüne, so verlautete gestern, werden auch mit den ÖVP-Räten stimmen: für Weißmann.



Und zwar, weil die ÖVP das so wünscht. Beziehungsweise, wie Alexander Wrabetz es ausdrückte: „Dort hat ein Externer gesagt: ,Das ist der Kandidat und dieser ist zu bestellen‘“, der Externe ist „der Medienbeauftragte im Bundeskanzleramt, Fleischmann heißt er“. Der Redakteurssprecher des ORF formuliert es ähnlich: „Es geht nicht um die besten Ideen, es geht darum: Wen will Bundeskanzler Sebastian Kurz am Chefsessel des ORF haben“, so Dieter Bornemann.

Österreichs Kanzler Kurz ist auf Orbans Spuren unterwegs In Wien kommt es zum Showdown zwischen Verfassungsgericht und Bundeskanzler. Es ist der letzte in einer Serie von Angriffen auf die Justiz.

Und der beziehungsweise sein Medienbeauftragter will offenbar Roland Weißmann. Kritiker fürchten nun die erwartete „Dankbarkeit“ Weißmanns einen direkteren Zugriff der Kanzlerpartei auf den ORF. Weißmann selbst sagt von sich, er sei „kein Kandidat einer Partei“; und: „Interventionsversuche hat es immer gegeben und wird es wieder geben ... Es kann auch mal eine Intervention geben, weil ein Fehler passiert ist. Im Sinne einer positiven Fehlerkultur wird man darauf reagieren. Aber politische Interventionen machen bei mir keinen Sinn. Ich sehe die Geschäftsführung und mich als Schutzschild für den ORF.“

