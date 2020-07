Neue Schweinegrippe mit "Pandemie-Potenzial"

In China identifizieren Forscher einen neuartigen Erreger, der von Zuchtschweinen auf Menschen übertragen werden kann.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking)

Die wissenschaftliche Studie wurde bereits Anfang Dezember zur Überprüfung eingereicht, doch nach dem Corona-Ausbruch liest sich die Publikation im US-Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ mit einem unbehaglichen Gefühl: 22 chinesische Wissenschaftler, die meisten von der „China Agricultural University“ in Peking, haben innerhalb der Schweinepopulation in zehn Provinzen einen neuen Grippeerreger identifiziert, der all die „Merkmale eines Pandemie-Virus“ in sich trägt ...