Neue EU-Steuerregeln: Zu transparent für Luxemburg

Die EU-Staaten werden sich am Donnerstag auf neue Steuertransparenzregeln einigen. Und Luxemburg wehrt sich dagegen.

Für Luxemburgs Regierung ist der Zeitpunkt undankbar: Knapp zwei Wochen nach den „OpenLux“-Enthüllungen, die gezeigt haben, wie Reiche und Multis durch in Luxemburg angebotene Dienste noch immer Steuern sparen, werden die EU-Staaten am Donnerstag in Sachen Steuertransparenz einen großen Schritt nach vorne machen ...