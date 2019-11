Neue EU-Kommission: Die Stunde der Wahrheit

Am Mittwoch stimmt das Europäische Parlament über Ursula von der Leyens EU-Kommissionsteam ab.

Für Ursula von der Leyen, die im Juli als künftige Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt wurde, soll das Warten am Mittwoch endlich ein Ende haben: Das Europäische Parlament wird gegen Mittag in Straßburg über ihr gesamtes Kommissionsteam abstimmen. Gibt es für die vorgeschlagene Mannschaft eine Mehrheit, kann von der Leyen bereits nächste Woche ihre Arbeit an der Spitze der Brüsseler Behörde beginnen – und Jean-Claude Juncker darf in den europapolitischen Ruhestand.

Von der Leyen sollte diese letzte Hürde ohne allzu große Probleme schaffen ...