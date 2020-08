Neue Autobahnbrücke in Genua wird feierlich eingeweiht

Brückeneinsturz in Genua: Zahl der Todesopfer steigt auf 42

Am Dienstag bricht in Genua eine vielbefahrene Autobahnbrücke zusammen, Fahrzeuge stürzen in die Tiefe. Staatsanwalt Francesco Cozzi redet bereits von 42 Todesopfern. Die Suche nach Überlebenden geht weiter.