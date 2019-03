Nach seiner Rückkehr aus Washington kündigte Netanjahu weitere mögliche Einsätze im umkämpften Gazastreifen an.

Netanjahu droht mit weiteren Militäraktionen im Gazastreifen

(dpa/SC) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am Dienstag mit weiteren Militäraktionen gegen die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas gedroht. Israel habe auf einen Raketenangriff der Hamas auf sein Gebiet am Montag „mit großer Kraft reagiert“, sagte Netanjahu bei einer Video-Liveschaltung bei der Jahrestagung der israelisch-amerikanischen Lobbyorganisation Aipac in Washington.

Israels Armee habe in den vergangenen 24 Stunden wichtige Hamas-Einrichtungen zerstört. „Wir sind bereit, noch viel mehr zu tun“, sagte er nach einer Beratung mit der Militärspitze in Tel Aviv. „Wir werden tun, was zur Verteidigung unseres Volkes und unseres Staates notwendig ist.“



Netanjahu hatte seinen Washington-Besuch am Montag nach dem Raketenangriff aus dem Gazastreifen und angesichts neuer Spannungen mit der Hamas verkürzt. Er war zurück nach Israel gereist. Bei dem Raketenangriff war ein Haus nordöstlich von Tel Aviv weitgehend zerstört worden, sieben Menschen erlitten Verletzungen. Bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen wurden anschließend ebenfalls sieben Menschen verletzt.

Netanjahu dankte dem US-Präsidenten Donald Trump erneut für die Anerkennung der Golanhöhen als Staatsgebiet Israels. Trump habe „wieder Geschichte geschrieben“, sagte Netanjahu und verwies auch auf den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem und den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Die Beziehungen zwischen Israel und den USA seien „nie stärker gewesen“, sagte Netanjahu.

Zum weltweiten Erstarken des Antisemitismus sagte der israelische Regierungschef: „Es wird wieder gesagt, die Juden hätten zu viel Einfluss, zu viel Macht, zu viel Geld.“ Er habe „eine Botschaft an alle Antisemiten da draußen: Das jüdische Volk wird sich nicht beugen, wir kämpfen und wir siegen“.