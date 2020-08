Am 2. August 1940 wird Gustav Simon per Führererlass de facto zum Diktatur von Luxemburg ernannt. Ein Rückblick auf die Besatzungszeit sowie ein historischer Rundgang auf den Spuren der NS-Machtzentren in Luxemburg.

International 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Nazi-Terror: 80 Jahre nach der Ernennung von Gustav Simon zum Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg

Steve BISSEN Am 2. August 1940 wird Gustav Simon per Führererlass de facto zum Diktatur von Luxemburg ernannt. Ein Rückblick auf die Besatzungszeit sowie ein historischer Rundgang auf den Spuren der NS-Machtzentren in Luxemburg.

Knapp drei Monate nach der deutschen Invasion wird Gustav Simon am 2 ...