Nawalnys Team kämpft weiter

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny sitzt im Gefängnis. Aber seine Mitstreiter sind fest entschlossen, sein politisches Projekt weiter voranzutreiben.

Von Stefan Scholl (Moskau)

Hinter Alexej Nawalnys verlassenem Schreibtisch im Büro seiner Antikorruptionsstiftung FBK in Moskau hängt ein großes Foto an der Wand: Ein Gruppenbild der Solvay-Konferenz 1927 in Brüssel, bei der die führenden Physiker der Welt zusammenkamen, darunter Albert Einstein, Max Born und Max Planck… Als hätte der russische Oppositionsführer allen Besuchern zeigen wollen, dass hinter ihm die klügsten Köpfe der westlichen Zivilisation stehen.

„Treibstoff für unsere Arbeit“

Seit seiner Rückkehr aus Deutschland Mitte Januar sitzt Nawalny im Gefängnis ...