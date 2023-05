Trotz Millioneninvestitionen gibt das Großherzogtum noch zu wenig Geld für Verteidigung aus. Das hat gute Gründe – sorgt aber für Verstimmung.

NATO-Partner unzufrieden mit Luxemburgs Verteidigungsausgaben

Wenn sich über 250 Parlamentarier der insgesamt 31 NATO-Staaten anlässlich der NATO Parliamentary Assembly zur Frühjahrskonferenz in Luxemburg treffen, dann kann es auch hier nur ein Thema geben: die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor.

Die Vorträge der Sektion des „Defence and Security Committee“ - eine parlamentarische Arbeitsgruppe, die sich mit Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben beschäftigt - begann gleich mit einer Premiere: Für Armeeminister Françoise Bausch war es nach eigenem Bekunden das erste Mal, dass er vor dieser Versammlung Zeugnis über die luxemburgischen Anstrengungen hinsichtlich des Überlebenskampfes der Ukraine ablegte.

Viel Rücksicht nahmen die Delegierten darauf aber nicht. Er unterstrich zwar, dass Luxemburg die Ukraine so lange unterstützen werde, wie es notwendig sei – am Ende musste er sich aber doch einige Vorwürfe gefallen lassen.

Punkten konnte Bausch zunächst mit den nackten Zahlen: Mehr als 70 Prozent der Luxemburger seien für die Unterstützung des angegriffenen Landes – schließlich wisse man aus der eigenen Geschichte, wie es sei, zweimal überfallen zu werden. In den vergangenen 15 Monaten habe das Großherzogtum zudem Rüstungsgüter sowohl tödlicher als auch nicht-tödlicher Art für rund 120 Millionen Euro beschafft.

Da das Land selbst über keine mit anderen NATO-Staaten vergleichbare Waffenindustrie und Armeearsenale verfüge, müsse sich Luxemburg hierfür am freien Markt bedienen. Bausch versprach den anwesenden Vertretern des ukrainischen Parlaments, diese Summe auch im Jahr 2023 aufzuwenden.

NATO-Ziel verfehlt: Luxemburg hält die Rote Laterne

Auch in Bezug auf die grundsätzliche Einsatzfähigkeit des transatlantischen Verteidigungsbündnisses investiere das Großherzogtum großzügig. Gemeint sind die Entsendungen von luxemburgischen Soldaten im Rahmen von NATO-Missionen, die Ausgaben im Bereich der Luft-zu-Luft-Betankung von NATO-Flugzeugen sowie die in Aussicht gestellte Verdopplung der Verteidigungsausgaben bis 2028.

Armeeminister Bausch versprach den anwesenden Vertretern des ukrainischen Parlaments, auch im Jahr 2023 Rüstungsgüter im Wert von 120 Millionen Euro zu beschaffen.

Besondere Beachtung fand die luxemburgische Initiative im Bereich der „Cyber Defense“ und Satellitenaufklärung. Kostenpunkt: insgesamt 445 Millionen Euro.

Und dennoch: Es reicht nicht. Zumindest nicht, wenn es um das 2014 festgeschriebene Ziel geht, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) für Verteidigung auszugeben. „Aus ihren Ausführungen wurde nicht klar, wie Luxemburg das erreichen will“, lautete die Kritik aus dem Plenum.

Bausch erklärte, dass die Quote, die 2014 noch bei 0,3 Prozent lag, heute immerhin auf 0,62 angewachsen sei. „Eine Steigerung auf ein Prozent ist schnell möglich“, versicherte der Minister. „Aber für ein so kleines Land wie Luxemburg ebenso schwierig.“

Zwei Prozent, so Bausch weiter, seien gemessen am BIP (2022: 82 Milliarden Euro, Anm. d. Red.) eine Milliardensumme – ein Betrag, „den man der Bevölkerung erst einmal erklären muss“. Mit 0,62 Prozent ist Luxemburg das Schlusslicht aller NATO-Staaten.

Spanien, das den vorletzten Platz belegt, liegt schon bei 1,09 Prozent, gefolgt von Belgien mit 1,18 Prozent. Die Top-Drei sind Griechenland mit 3,54 Prozent, die USA mit 3,46 Prozent und Litauen mit 2,47 Prozent (alle Zahlen aus 2022).

Braucht Luxemburg eine größere Armee?

Lord Hamilton of Epsom, Delegierter des britischen Parlaments, schlug indes vor, die Stärke des luxemburgischen Heeres auf 2.000 Soldaten zu verdoppeln und damit die Ausgaben entsprechend in Richtung des NATO-Zieles anzupassen. Bausch konterte mit dem Argument, dass das vergleichsweise hohe BIP des Großherzogtums von 630.000 Luxemburgern sowie 230.000 Pendlern erwirtschaftet wird, der theoretisch verfügbare „Rekrutierungspool“ allerdings nur aus 350.000 Personen bestehe.

Darin enthalten seien - deswegen theoretisch - auch Kinder und Senioren. „Es ist nicht leicht, geeignete Menschen für den Militärdienst zu finden“, unterstrich Bausch. Allein die Rekrutierung von 300 Soldaten, die demnächst aufgrund der Gründung eines luxemburgisch-belgischen Bataillons benötigt werden, sei ein Kraftakt sondergleichen.

Luxemburg setzt Sanktionen um

Immerhin: „Best in class“ sei Luxemburg bei der NATO-konformen Verteilung seines Militärbudgets in Neuinvestitionen. NATO-Ziel sind 20 Prozent, Luxemburg übertreffe die Quote sogar. Ergebnis: „Top Five“. Das Geld fließe dabei in die in Luxemburg ansässige Cyber- und Telekommunikationsindustrie. Außerdem werden zwei Prozent des Etats an der Uni in Forschungsprojekte investiert, so zum Beispiel in die Entwicklung von synthetischen Treibstoffen. Und hoch hinaus soll es gehen: Auch im Weltraum wird die Sicherheit Luxemburgs wohl bald verteidigt werden.

Einen Spitzen-Rang nimmt Luxemburg auch unter den internationalen Finanzplätzen ein. Hier interessierte sich vor allem die spanische Delegation für im Großherzogtum geparktes Geld der Oligarchen. Es müsse darum gehen, so die Abgeordneten, Russland auch wirtschaftlich zu schwächen. Im Hinblick auf das noch immer vergleichsweise hohe russische BIP müsse das Land in seiner Fähigkeit eingeschränkt werden, Rüstungsausgaben tätigen zu können.

„Wir haben die Sanktionen vom ersten Tag an durchgesetzt“, antwortete Bausch. Auch Auslandsvermögen der Oligarchen sei festgesetzt worden. Allerdings gab der Minister ebenso zu verstehen, dass wichtige Länder wie China oder Indien nicht mitzögen.

„Solange dies so ist, wird es schwer, mit Sanktionen etwas zu bewirken.“ Bausch unterstrich die Entschlossenheit Luxemburgs im Kampf um die Souveränität der Ukraine mit einem Beispiel. So seien einem chinesischen Unternehmen, das einen Sitz im Großherzogtum unterhielt, die Geschäfte untersagt worden, weil dieses den Russen Satellitenbilder zur Verfügung stellte.

Ukrainische Gegenoffensive muss ein Erfolg werden

Um das Überleben der Ukraine ging es auch im Vortrag des Politikwissenschaftlers Carlo Masala, der zur Perspektive des russischen Angriffskrieges sprach. Masala, unter anderem Professor an der Bundeswehr Universität in München, diagnostizierte im Hinblick auf die lang erwartete ukrainische Gegenoffensive eine viel zu hoch gesteckte Erwartungshaltung seitens der NATO-Staaten.

Zwar verfüge die Ukraine mittlerweile über moderne westliche Kampfmittel, jedoch werde es aus seiner Sicht nicht zu einer großen, sondern vielmehr zu mehreren kleinen Offensiven kommen. „Die Gegenoffensive wird nicht zeitnah beginnen“, so Masala. „Die Ukraine wartet derzeit noch auf Waffen und Ausbildung.“ Ohnehin seien schnelle Erfolge wenig wahrscheinlich.

Carlo Masala (l.) glaubt nicht daran, dass die Ukraine mit seiner Gegenoffensive schnell Boden gut machen wird. Foto: Irmantas Gelūnas/BNS

Masala warnte vor einem Fehlschlag der Offensive: Die dadurch entstehende Pattsituation wäre für die Ukraine extrem kritisch, da sie in diesem Szenario nicht mehr genug Menschen und Munition aufbieten könne, während Russland mit weitreichenden Raketen sukzessive die ukrainische Luftabwehr ausschalte und den Druck erhöhe.

Der Westen kann bald keine Waffen mehr liefern

Auch die westlichen Geberländer seien bereits jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie keine großen Kontingente an Waffen mehr an die Ukraine abgeben könnten, ohne ihre eigene Verteidigungsfähigkeit vollends zu kompromittieren, so Masala. Luftangriffen aus Russland wären die NATO-Staaten schon heute nahezu schutzlos ausgeliefert.

Russlands Erfolg in der Ukraine schaffe ferner einen Präzedenzfall. Denn es zeige, dass „eine Atommacht in der Lage ist, Gebietsforderungen militärisch durchsetzen zu können“. Russland verfolge seit der Zarenzeit eine imperialistische Agenda, die selbst in den chaotischen Jahren der Jelzin-Regierung Bestand gehabt habe. Egal, welches Szenario eintreten wird: Die russische Bedrohung werde bestehen bleiben.

Luftangriffen aus Russland wären die NATO-Staaten schon heute nahezu schutzlos ausgeliefert.

Masala plädiert für eine „vollumfängliche Aufnahme der Ukraine in die NATO“. Gleiches gelte für Georgien und Moldau, auch wenn eine Mitgliedschaft keineswegs eine Garantie dafür ist, nicht ins Fadenkreuz Moskaus zu geraten. Für die Ukraine, die derzeit in Teilen von Russland besetzt ist, kann sich Masala einen ähnlichen modus operandi vorstellen, wie beim NATO-Beitritt Westdeutschlands 1955.

Konkret bedeutet das, dass die Ukraine mit den Gebieten, die vollständig unter ihrer Kontrolle stehen, dem transatlantischen Verteidigungsbündnis beitritt, während die okkupierten Länder unter russischer Kontrolle verbleiben.

Neue Weltordnung ist das Ziel

Doch Masala zeichnet noch ein tiefgreifenderes, grundlegenderes Bild des Ukrainekrieges. Dieser sei global betrachtet lediglich die Spitze des Eisberges und Symptom des Versuches einiger Staaten, eine neue Weltordnung zu etablieren. Wenig hilfreich sei dabei die Differenzierung zwischen Autokratie und Demokratie.

Vielmehr müsse man zwischen „Status-Quo-Staaten“ und revisionistischen Ländern unterscheiden. Als Beispiel dienen Masala die sogenannten BRICS-Staaten, zu denen neben Russland auch Brasilien, Indien, China und Südafrika gehören. So seien Brasilien und Indien zwar demokratisch verfasste Staaten, die allerdings kaum russlandkritische Tendenzen – zumindest auf Regierungsebene – erkennen lassen.

NATO Parliamentary Assembly Die NATO Parliamentary Assembly (NATO PA), gegründet 1955, setzt sich heute aus 274 Delegierten aus den 31 NATO-Mitgliedstaaten zusammen. Jede Delegation richtet sich nach der Größe des Landes und spiegelt die politische Zusammensetzung des Parlaments wider. Die NATO PA bietet den NATO-Parlamentariern aus dem gesamten Atlantischen Bündnis ein Fachforum, in dem sie Entscheidungen zur Sicherheit des Bündnisses erörtern und beeinflussen können.

