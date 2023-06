Die Türkei blockiert weiterhin den NATO-Beitritt Schwedens. Doch der Druck auf Präsident Erdogan steigt. Zudem ist ein neues Paket im Gespräch.

NATO-Druck auf Türkei bleibt hoch - Asselborn: "Bewegt euch"

Nach seiner Wiederwahl als türkischer Präsident war der Druck auf Recep Tayyip Erdogan groß, dass er einem NATO-Beitritt Schwedens zustimmt. Doch auch nach dem zweitätigen informellen Treffen der NATO-Außenminister in Oslo zeichnet sich noch immer keine Zustimmung der Türkei ab.

Dennoch erwartet Außenminister Jean Asselborn einen Fortschritt in den nächsten Wochen. „Ich bin eigentlich optimistisch, dass das klappen wird“, sagte Asselborn am Rande des Treffens dem „Luxemburger Wort“. „Der Druck von allen anderen Ländern ist sehr groß, von den Amerikanern über alle Europäer, die in der NATO sind. Heute war die Botschaft: Bewegt euch!“

Neben der Türkei hat auch Ungarn noch nicht einem Beitritt Schwedens zugestimmt; es ist jedoch eine Einstimmigkeit aller Bündnispartner erforderlich. Asselborn geht davon aus, dass es substanzielle Fortschritte möglicherweise erst rund um den nächsten Gipfel der Militärallianz Mitte Juli in Litauen geben wird.

In Oslo legten Asselborn und die übrigen Außenminister Kränze für die Opfer des Terroranschlags vom 22. Juli 2011 nieder. Foto: MAEE

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte, dass er „in naher Zukunft“ in die Türkei reisen wolle, um über die weiterhin blockierte Aufnahme Schwedens zu sprechen. Er habe diese Woche mit Erdogan gesprochen und die Bedeutung von Fortschritten betont. Bei dem Besuch werde es darum gehen, Schwedens schnellstmögliche Aufnahme in die westliche Militärallianz sicherzustellen. Einen genauen Termin nannte auch Stoltenberg nicht.

Neue Unterstützung für die Ukraine

Stoltenberg sagte, dass er bis zu dem Gipfel im Juli eine Einigung der Bündnispartner auf ein neues Unterstützungsprogramm für die von Russland angegriffene Ukraine erwartet. Ziel müsse es sein, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nachhaltig zu stärken. Im Gespräch ist, dass das Programm auf zehn Jahre angelegt und mit jährlich etwa 500 Millionen Euro ausgestattet wird.

In Oslo wurde ebenfalls über einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine gesprochen, den das Land mittelfristig anstrebt. Asselborn betonte, dass Einigkeit darüber herrsche, dass ein Beitritt erst nach dem Krieg möglich sei. Jetzt gelte es jedoch, über konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen. (mit dpa)

