Nasa-Rover „Perseverance“: Marslandung am Donnerstag

Vor neun Jahren landete mit „Curiosity“ der bislang letzte Rover der US-Raumfahrtbehörde Nasa auf dem Mars. Jetzt soll er Gesellschaft bekommen.

(dpa/SC) - Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover „Perseverance“ am Donnerstag auf dem Mars landen. Der Ende Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartete Roboter der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll um kurz vor 22 Uhr MEZ in die Atmosphäre des Planeten eintreffen, die ihn abbremst. Ein Hitzeschild soll ihn dabei von Temperaturen von um die 1300 Grad schützen während ein Bremsfallschirm ihn weiter verlangsamen wird. In einem riskanten Manöver soll der Rover dann gegen 22 Uhr in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens „Jezero Crater“ aufsetzen.



Nasa-Rover „Perseverance" zum Mars gestartet Die Reise hat begonnen: im Februar soll die Sonde im „Jezero Crater" auf dem Mars landen.

Der rund 2,5 Milliarden Dollar (etwa 2,2 Milliarden Euro) teure Nasa-Rover „Perseverance“ (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war rund acht Jahre lang entworfen und gebaut worden und soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen, sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. Der Rover soll damit auch mögliche bemannte Missionen zum Mars vorbereiten. In einem Experiment (Moxie - Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) soll versucht werden, aus der Atmosphäre des Mars Sauerstoff zu gewinnen.

Die Landung können Sie ab etwa 20 Uhr hier im Nasa-Livestream verfolgen:

An Bord hat der rund 1000 Kilogramm schwere Roboter von der Größe eines Kleinwagens unter anderem 7 wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras und einen Laser. Der Rover soll zahlreiche Nasa-Premieren ermöglichen: Erstmals werden mit „Perseverance“ Mikrofone auf den Mars geschickt, erstmals ein kleiner Hubschrauber und erstmals sollen in einer gemeinsam mit der europäischen Raumfahrtagentur Esa entwickelten Mission Proben vom Mars zurück zur Erde gebracht werden.

Gelingt „Perseverance“ die Landung, dann wäre es bereits der fünfte Rover, den die Nasa zum Mars bringt - zuletzt 2012 „Curiosity“. Insgesamt waren bislang weniger als die Hälfte aller weltweit gestarteten Mars-Missionen erfolgreich.

um weitere Bilder zu sehen. Der Mars-Rover "Perseverence". Foto: AFP / NASA Mit einer in Frankreich hergestellten SuperCam soll der Rover die geologische Beschaffenheit des Mars genauestens untersuchen. Foto: AFP / NASA Auch die Bewohnbarkeit des Planeten soll mit der Kamera besser eingeschätzt werden können. Foto: AFP / NASA Der "Mars Ingenuity Helicopter", ist auf der Reise mit dabei. Foto: AFP / NASA

In der vergangenen Woche waren kurz hintereinander Raumsonden erst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann aus China erfolgreich in die Umlaufbahn des Planeten eingeschwenkt. „Al-Amal“, die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate, soll nicht landen, das Aufsetzen des chinesischen Raumschiffs „Tianwen 1“ ist in zwei bis drei Monaten geplant.

